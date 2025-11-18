В ДНР ввели региональный режим ЧС после блэкаута из-за атаки БПЛА

Глава ДНР Денис Пушилин ввел режим ЧС регионального характера после масштабной атаки беспилотников, в результате которой были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Об этом говорится в опубликованном указе на сайте правительства ДНР.