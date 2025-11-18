Газета
Общество

В ДНР ввели региональный режим ЧС после блэкаута из-за атаки БПЛА



Глава ДНР Денис Пушилин ввел режим ЧС регионального характера после масштабной атаки беспилотников, в результате которой были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Об этом говорится в опубликованном указе на сайте правительства ДНР.

Режим ЧС распространяется на 20 муниципальных образований, включая Донецк, Горловку, Макеевку, Енакиево, Мариуполь, Харцызск, Иловайск и другие.

Руководителем ликвидации ЧС назначен председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

В указе также предписано: организовать постоянный мониторинг обстановки в муниципалитетах, создать комиссии для фиксации ущерба, разрушений и потерь граждан и обеспечить оформление документов для выплаты матпомощи, а также развернуть ПВР.

18 ноября украинская армия атаковала Зуевскую и Старобешевскую ТЭС в ДНР. Многие населенные пункты остались без электричества. По словам Пушилина, из-за отсутствия света остановились котельные и фильтровальные станции. Профильные ведомства работают в экстренном режиме.

