В РФ предложили ввести ответственность за вынужденное «тихое увольнение»
Институт исследования проблем современной политики направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову законодательную инициативу о закреплении ответственности работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников уходить «по собственному желанию». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно исследованию SuperJob, с проявлениями «тихого увольнения» в 2024 г. сталкивалась каждая третья российская компания.
Авторы инициативы указывают, что существующие нормы Трудового кодекса недостаточно защищают сотрудников от давления руководства. Ключевым предложением стало право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов принуждения к увольнению. Также предлагается разработать национальный стандарт качества трудовой жизни и установить материальную ответственность работодателей за систематическое создание токсичных условий.