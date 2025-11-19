В РФ предложили ввести ответственность за вынужденное «тихое увольнение»

Авторы инициативы указывают, что существующие нормы Трудового кодекса недостаточно защищают сотрудников от давления руководства. Ключевым предложением стало право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов принуждения к увольнению. Также предлагается разработать национальный стандарт качества трудовой жизни и установить материальную ответственность работодателей за систематическое создание токсичных условий.