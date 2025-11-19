Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В ДНР задержали работавшего на украинскую разведку местного жителя

Ведомости

Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали жителя региона, который был намерен совершить теракт по заданию украинской разведки, передает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведомство.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. По данным регионального управления ФСБ, он передавал на Украину данные о том, где дислоцированы военнослужащие РФ. Для этого житель ДНР использовал мессенджер.

Кроме того, он получал от иностранной разведки данные о местах нахождения тайников и доставал из них детали для изготовления самодельных взрывных устройств. Задержанный следил за высокопоставленным чиновником региона, чтобы совершить теракт.

18 ноября ФСБ РФ задержала в Херсонской области двух местных жительниц по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Они передавали кураторам информацию о российских военных. Разведка иностранного государства с помощью них хотела наносить потери личному составу ВС РФ, уничтожать вооружение и срывать выполнение боевых задач.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь