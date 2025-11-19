В ДНР задержали работавшего на украинскую разведку местного жителя
Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали жителя региона, который был намерен совершить теракт по заданию украинской разведки, передает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведомство.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. По данным регионального управления ФСБ, он передавал на Украину данные о том, где дислоцированы военнослужащие РФ. Для этого житель ДНР использовал мессенджер.
Кроме того, он получал от иностранной разведки данные о местах нахождения тайников и доставал из них детали для изготовления самодельных взрывных устройств. Задержанный следил за высокопоставленным чиновником региона, чтобы совершить теракт.
18 ноября ФСБ РФ задержала в Херсонской области двух местных жительниц по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Они передавали кураторам информацию о российских военных. Разведка иностранного государства с помощью них хотела наносить потери личному составу ВС РФ, уничтожать вооружение и срывать выполнение боевых задач.