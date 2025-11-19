Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин пообещал повышать роль вузов в развитии России и регионов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин пообещал усилить влияние университетов и вузов на развитие страны и регионов, а также на укрепление интеллектуального и кадрового потенциала России. Об этом он заявил в поздравительной телеграмме по случаю Дня преподавателя высшей школы, которая опубликована на сайте Кремля.

Кроме того, он отметил, что власти РФ будут и впредь уделять приоритетное внимание совершенствованию и обновлению образовательной инфраструктуры. Путин подчеркнул важность того, чтобы выпускники вузов получали не только специальные знания и практические навыки, но и фундаментальную подготовку в естественнонаучных, гуманитарных, других дисциплинах.

Глава государства поздравил профессоров, доцентов, преподавателей и ассистентов российских вузов с профессиональным праздником. В этой связи он отметил их вклад в «становление молодых людей, формирование у них ответственной гражданской позиции, стремления направлять свои таланты и энергию на благо Отечества».

День преподавателя высшей школы отмечается в России 19 ноября. Дата выбрана в честь дня рождения одного из основоположников отечественного образования и создателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте