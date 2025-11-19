Путин пообещал повышать роль вузов в развитии России и регионов

Кроме того, он отметил, что власти РФ будут и впредь уделять приоритетное внимание совершенствованию и обновлению образовательной инфраструктуры. Путин подчеркнул важность того, чтобы выпускники вузов получали не только специальные знания и практические навыки, но и фундаментальную подготовку в естественнонаучных, гуманитарных, других дисциплинах.