Путин пообещал повышать роль вузов в развитии России и регионов
Президент РФ Владимир Путин пообещал усилить влияние университетов и вузов на развитие страны и регионов, а также на укрепление интеллектуального и кадрового потенциала России. Об этом он заявил в поздравительной телеграмме по случаю Дня преподавателя высшей школы, которая опубликована на сайте Кремля.
Кроме того, он отметил, что власти РФ будут и впредь уделять приоритетное внимание совершенствованию и обновлению образовательной инфраструктуры. Путин подчеркнул важность того, чтобы выпускники вузов получали не только специальные знания и практические навыки, но и фундаментальную подготовку в естественнонаучных, гуманитарных, других дисциплинах.
Глава государства поздравил профессоров, доцентов, преподавателей и ассистентов российских вузов с профессиональным праздником. В этой связи он отметил их вклад в «становление молодых людей, формирование у них ответственной гражданской позиции, стремления направлять свои таланты и энергию на благо Отечества».
День преподавателя высшей школы отмечается в России 19 ноября. Дата выбрана в честь дня рождения одного из основоположников отечественного образования и создателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова.