Главная / Общество /

Волгоград вновь стал Сталинградом на сутки

Ведомости

Волгоград временно сменил название на Сталинград, на въездах в город установлены соответствующие дорожные знаки. Они будут действовать в течение суток в честь 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, сообщили в городской администрации.

Как отметили представители администрации, знаки с измененным названием города расположены на федеральных трассах «Сызрань – Саратов – Волгоград», «Волгоград – Каменск-Шахтинский», Р-22 «Каспий». Кроме того, их поставили на региональной трассе Р-221.

Всего в году установлено 9 дней, когда Волгоград временно становится Сталинградом. Среди этих дат – 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 23 февраля, 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»), 9 мая и другие праздники.

