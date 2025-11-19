Минимальный набор новогодних украшений подорожал на 13%

Новогодние товары массово появились в магазинах и на онлайн-платформах уже в конце сентября, что позволило начать продажи раньше и достичь высоких объемов в октябре, отметили в «Чек индексе». В центре отметили тренд на выбор более дорогих и долговечных искусственных елей, а также на приобретение больших наборов украшений, что закономерно увеличивает средний чек.