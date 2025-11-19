Минимальный набор новогодних украшений подорожал на 13%
Цена минимального набора новогодних украшений возросла почти до 5200 руб., что на 13% превышает уровень 2024 г. Об этом сообщает «Чек индекс» в своем Telegram-канале.
По данным аналитического центра, медианная цена искусственной ели по состоянию на октябрь составляла 3640 руб., что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Число покупок дерева увеличилось на 10%.
Стоимость гирлянды за указанный период возросла на 13% по сравнению с 2024 г. и составляла 593 руб. Число ее покупок увеличилось на 3%. В то же время медианная цена набора елочных игрушек достигла уровня 497 руб., увеличившись на 16%. Число покупок этих украшений увеличилось на 8%.
Елочная звезда стоила 305 руб., ее цена по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6%, а число покупок – на 9%. Цена мишуры составила 159 руб., что на 8% выше показателя 2024 г., число ее покупок возросло на 10%.
Таким образом, по подсчетам «Чек индекса» стоимость минимального набора новогодней атрибутики составляет 5194 руб.
В аналитическом центре пояснили, что динамика продаж новогодних товаров осенью зависит от погодных условий, особенно от раннего появления снега. Тем не менее, несмотря на отсутствие снежного покрова в 2025 г., снижения покупательской активности не произошло из-за низкой базы прошлого года.
Новогодние товары массово появились в магазинах и на онлайн-платформах уже в конце сентября, что позволило начать продажи раньше и достичь высоких объемов в октябре, отметили в «Чек индексе». В центре отметили тренд на выбор более дорогих и долговечных искусственных елей, а также на приобретение больших наборов украшений, что закономерно увеличивает средний чек.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, абсолютное большинство москвичей воспринимают новогоднее оформление мегаполиса как важную часть городской среды: 96% жителей столицы считают привлекательным праздничное украшение города. Яркое уличное освещение помогает почувствовать приближение Нового года, считают 93% респондентов. Горожане также уверены, что праздничные огни – это и мощный катализатор экономики в преддверии зимних торжеств.