Усманов выиграл суд по ключевому основанию для санкций против его сестры
Земельный суд Гамбурга признал незаконным ключевое основание для санкций против сестры Алишера Усманова Саодат Нарзиевой. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Йоахим Штайнхефель.
В сентябре 2025 г. гражданин ФРГ опубликовал на своей странице в Facebook
Суд признал утверждение незаконным и нарушающим права Усманова. Согласно судебному запрету, его нарушение может повлечь штраф в размере до 250 000 евро или административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения и до двух лет в совокупности. Сейчас пост удален.
«Суд в очередной раз подтвердил, что санкционные обвинения в адрес Алишера Усманова и его родственников не подкреплены никакими фактами», – заявил Штайнхефель.
За предыдущие годы целый ряд иностранных СМИ отказались от аналогичных утверждений. По словам адвоката, решение суда и вывод Нарзиевой из санкционного списка Европейского союза означает, что санкции против нее были введены на ложных основаниях и должны быть сняты во всех юрисдикциях, где они еще сохранены.
В апреле 2022 г. ЕС и Великобритания ввели санкции против Нарзиевой. Но уже в сентябре того же года ЕС их отменил. При этом санкции Великобритании против сестры Усманова до сих пор остаются в силе.