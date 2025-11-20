Тальков был убит из «Нагана» 1895 года

По материалам дела, 6 октября 1991 г. во Дворце спорта «Юбилейный» между Шляфманом и Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений артистов. Шляфман выстрелил в оппонента, но тот увернулся. Пуля попала в Талькова. Шляфман, который с 1992 г. живет в Израиле, вину не признал.