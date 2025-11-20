Тальков был убит из «Нагана» 1895 года
Певец Игорь Тальков был убит из револьвера системы «Наган» образца 1895 г. Из оружия было произведено три выстрела, пишут «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.
Как указывается в документах, смертельный выстрел был произведен оболочечной пулей калибра 7,62 мм. На экспертизу по делу об убийстве были направлены три пули, выпущенные из этого револьвера.
Согласно результатам исследования, пуля, извлеченная из тела певца, была выпущена не первой из трех, однако именно она оказалась единственной, поразившей артиста.
20 октября Санкт-Петербургский суд оставил без изменений приговор Валерию Шляфману, признанному виновным в убийстве Талькова, сообщала прокуратура города. В апреле Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил Шляфмана к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство Талькова и покушение на представителя певицы Азизы – Игоря Малахова.
По материалам дела, 6 октября 1991 г. во Дворце спорта «Юбилейный» между Шляфманом и Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений артистов. Шляфман выстрелил в оппонента, но тот увернулся. Пуля попала в Талькова. Шляфман, который с 1992 г. живет в Израиле, вину не признал.