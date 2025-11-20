Газета
Росавиация отменила ограничения на работу аэропортов в Пензе и Ульяновске

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Ульяновска («Баратаевка») отменены. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

О снятии ограничений Кореняко сообщил о 06:13 мск, а о введении – в 02:34 мск. За время действия меры на запасной аэродром «ушел» один самолет, летевший в Ульяновск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 19 ноября силы ПВО уничтожили 65 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Из них больше всего (16 единиц) было зафиксировано над акваторией Черного моря.

