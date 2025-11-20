Газета
ФСБ: житель ДНР пытался отравить офицера ВС РФ британским пивом

Ведомости

Задержан житель ДНР, который планировал совершить убийство высокопоставленного российского военного. Для этого он должен был «подарить» офицеру две упаковки британского пива, содержащего боевое отравляющее вещество, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Было отмечено, что в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы бутылки пива британского производства, наполненные высокотоксичной смесью веществ – аналогом боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 г. Употребление этого вещества вызывает мучительную смерть в течение 20 минут.

Задержание произошло в момент передачи отравленного пива. Выяснилось, что подозреваемый ранее через Telegram связался с представителем ГУР минобороны Украины и получал от них взрывчатку, доставляемую с помощью беспилотников, которую хранил для диверсионно-террористических целей.

18 ноября «Московский комсомолец» писал, что несколько диверсантов, работавших на спецслужбы Украины, хотели осуществить покушение на экс-министра обороны, секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. По информации издания, покушение планировалось в момент визита Шойгу на Троекуровское кладбище, где похоронены его родственники.

