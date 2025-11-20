Газета
Бастрыкин возбудил дело против воронежской судьи Мальцевой из-за взятки

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении судьи арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой, сообщила пресс-служба СК.

Преступление предусмотрено п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным СК России, Мальцева в декабре 2021 г. получила взятку от арбитражного управляющего Владимира Коликова. Ее размер составил 250 000 руб., взамен судья должна была ввести процедуру наблюдения в отношении ООО «Малика», сохранить активы компании и принять дальнейшие решения в пользу своего знакомого, давшего взятку.

В 2022-2023 гг. Мальцева получила от того же человека взятку, он оплатил часть стоимости при покупке ее квартиры (4,5 млн руб.). Судья, в свою очередь, должна была отменить итоги торгов имуществом ООО «Стройсервис» по делу о банкротстве.

