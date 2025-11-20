Бастрыкин возбудил дело против воронежской судьи Мальцевой из-за взятки

В 2022-2023 гг. Мальцева получила от того же человека взятку, он оплатил часть стоимости при покупке ее квартиры (4,5 млн руб.). Судья, в свою очередь, должна была отменить итоги торгов имуществом ООО «Стройсервис» по делу о банкротстве.