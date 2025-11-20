Круизный лайнер Astoria Grande не может пришвартоваться у берегов Турции
Круизный лайнер Astoria Grande, прибывший из России, не сможет пришвартоваться в Стамбуле, если до 15:00 мск власти Турции не выдадут соответствующее разрешение. В таком случае судно направится в Сочи, чтобы не нарушать расписание круиза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Пассажирка лайнера Наталья рассказала агентству, что судно уже несколько часов стоит на якоре в Мраморном море, не имея возможности причалить. По данным портала marinetraffic, лайнер Astoria Grande стоит на месте с 5:00 мск.
По данным источника «РИА Новости», утром 20 ноября капитан порта предписал судну встать на якорь у берегов Стамбула. При этом разрешение на швартовку до сих пор не было получено. Он отметил, что власти Турции заверили команду Astoria Grande, что текущая ситуация не отразится на всех последующих заходах в Стамбул.
В случае если судно вернется в Сочи, оно прибудет в российский порт 22 ноября согласно расписанию, отмечает агентство. Следующий рейс лайнера с заходом в Стамбул запланирован на тот же день, но уже из Сочи.
Сейчас на борту судна находятся 616 пассажиров, большинство из которых – россияне, а также 435 членов экипажа.