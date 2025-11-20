Круизный лайнер Astoria Grande не может пришвартоваться у берегов Турции

По данным источника «РИА Новости», утром 20 ноября капитан порта предписал судну встать на якорь у берегов Стамбула. При этом разрешение на швартовку до сих пор не было получено. Он отметил, что власти Турции заверили команду Astoria Grande, что текущая ситуация не отразится на всех последующих заходах в Стамбул.