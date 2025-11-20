Газета
Общество

В МККК заявили о нехватке еды у четверти населения Африки

Ведомости

Более четверти населения Африки, или 452 млн человек, испытывают нехватку продовольствия. Об этом на открытии международной российско-африканской конференции об обеспечении продовольственного суверенитета в эфиопской столице Аддис-Абебе сообщил глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) при Африканском союзе Брюс Бибер, передает корреспондент «Ведомостей».

«По текущим оценкам, более четверти населения Африки испытывает острую нехватку продовольствия и 452 млн африканцев сталкиваются с нехваткой продовольствия. Каждый четвертый человек ежедневно голодает, включая тысячи детей, которые даже умирают от недоедания. Это бедствие по-прежнему остается в значительной степени незамеченным и требует немедленного внимания», – сказал Бибер.

Глава делегации МККК призвал основных мировых поставщиков продовольствия обратить особое внимание на труднодоступные районы, включая труднодоступные очаги военных конфликтов в Африке.

«Хотя основная часть работы МККК заключается в том, чтобы помогать людям оставаться в живых в этих труднодоступных районах, мы знаем, что этого недостаточно. В духе продовольственного суверенитета мы должны обеспечить, чтобы фермеры в этих районах могли получать семена и удобрения для удовлетворения потребностей в питании своих семей и общин», – сказал Бибер.

По его словам, МККК поставляет эти важнейшие сельскохозяйственные ресурсы во многие труднодоступные районы Африки. «Однако это всего лишь капля в море. Позвольте мне также настоятельно призвать Россию, Африканский союз, его государства-члены и основных участников и партнеров в области продовольствия инвестировать в усилия, направленные на повышение жизнестойкости населения и продовольственных систем в районах, затронутых конфликтами», – сказал глава делегации МККК при Африканском союзе.

Он призвал мировое сообщество принять не только краткосрочные необходимые меры по предотвращению голода в конфликтных странах Африки, но и долгосрочные меры, в частности, кроме непосредственной поддержки, способствовать социально-экономической стабильности в нестабильных районах.

