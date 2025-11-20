Депутат предложил бездомным собакам мины вместо эвтаназии
Депутат Борис Мельниченко (КПРФ) предложил вместо эвтаназии отправлять бездомных собак в зону боевых действий на Украине, приравняв их к военнообязанным. Об этом он заявил в ходе дискуссии в законодательном собрании Красноярского края.
По мнению депутата, бездомные животные смогут участвовать в миннопрочесывательных работах. Мельниченко добавил, что это позволило бы сэкономить 70 млн руб. бюджета, которые стоит направить на укрепление границы.
20 ноября заксобрание Красноярского края во втором чтении приняло закон об эвтаназии бездомных животных. Документ передаст муниципалитетам полномочия для отлова и усыпления и обеспечит соответствующее финансирование.
Региональный закон вступит в силу 1 марта 2026 г. Согласно новым нормам, усыпление бездомных животных разрешается в трех случаях: при немотивированной агрессии, неизлечимых заболеваниях и несовместимых с жизнью травмах. Неагрессивные животные будут возвращаться в среду обитания или передаваться новым владельцам.