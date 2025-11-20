Депутат предложил бездомным собакам мины вместо эвтаназии

Депутат Борис Мельниченко (КПРФ) предложил вместо эвтаназии отправлять бездомных собак в зону боевых действий на Украине, приравняв их к военнообязанным. Об этом он заявил в ходе дискуссии в законодательном собрании Красноярского края.