С Байконура запустят ракету с выгравированными на борту рисунками больных детей

«Ракету Мечты» – ракету «Союз-2.1а» с выгравированными на корпусе рисунками детей, борющихся с онкологическими заболеваниями, запустят с Байконура 27 ноября. В проекте участвуют юные художники из 50 российских городов и 14 стран. За пуском будут наблюдать 136 человек. Об этом рассказали «Ведомостям» организаторы проекта.