Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

С Байконура запустят ракету с выгравированными на борту рисунками больных детей

Ведомости

«Ракету Мечты» – ракету «Союз-2.1а» с выгравированными на корпусе рисунками детей, борющихся с онкологическими заболеваниями, запустят с Байконура 27 ноября. В проекте участвуют юные художники из 50 российских городов и 14 стран. За пуском будут наблюдать 136 человек. Об этом рассказали «Ведомостям» организаторы проекта.

Запуск проводится в рамках программы «Космическая терапия искусством», которую реализуют с 2016 г. фонд ЮНИТИ и «Роскосмос». Ранее детские рисунки уже побывали в космосе на скафандрах и спутнике.

Проект поддержали президент Сербии Александр Вучич и космические агентства Боливии и Бразилии. Командиром экипажа назначен космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Медицинское сопровождение обеспечивает Европейский медицинский центр.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её