С Байконура запустят ракету с выгравированными на борту рисунками больных детей
«Ракету Мечты» – ракету «Союз-2.1а» с выгравированными на корпусе рисунками детей, борющихся с онкологическими заболеваниями, запустят с Байконура 27 ноября. В проекте участвуют юные художники из 50 российских городов и 14 стран. За пуском будут наблюдать 136 человек. Об этом рассказали «Ведомостям» организаторы проекта.
Запуск проводится в рамках программы «Космическая терапия искусством», которую реализуют с 2016 г. фонд ЮНИТИ и «Роскосмос». Ранее детские рисунки уже побывали в космосе на скафандрах и спутнике.
Проект поддержали президент Сербии Александр Вучич и космические агентства Боливии и Бразилии. Командиром экипажа назначен космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Медицинское сопровождение обеспечивает Европейский медицинский центр.