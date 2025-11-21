Газета
В Волгограде ввели ограничения на рейсы

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в волгоградском аэропорту. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Сообщение о введении меры он опубликовал в своем Telegrаm-канале в 06:38 мск. По его словам, ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

Ранним утром 21 ноября были также ограничены полеты в аэропортах Ижевска и Краснодара («Пашковский»). Ночью мера вводилась в воздушных гаванях Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Казани, Самары («Курумоч»), Нижнекамска («Бегишево»). Ее уже отменили в аэропортах Саратова и Самары.

По данным российского оборонного ведомства, с 20:00 до 23:00 мск 20 ноября дежурные силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Из них восемь дронов сбили над территорией Брянской области, еще три – над Курской.

