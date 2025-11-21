После приема сиропа от кашля в Индии умерли 24 ребенка
Как минимум 24 ребенка скончались в Индии после приема сиропа от кашля. Власти страны выясняют, не стали ли нарушения техники безопасности при поставке фармацевтического ингредиента причиной загрязнения лекарства, пишет Reuters со ссылкой на три источника.
Растворитель, применяемый для производства сиропа от кашля Coldrif, мог быть загрязнен токсичным химическим веществом примерно в то же время, когда он был поставлен производителю – компании Sresan Pharmaceutical Manufacturer, сообщили агентству трое представителей органов здравоохранения и контроля за оборотом лекарственных средств из штата Тамилнад.
По данным Reuters, Sresan купила 50 кг растворителя пропиленгликоля у местного дистрибутора химической продукции Sunrise Biotech 25 марта. Последний в тот же день приобрел его у Jinkushal Aroma – небольшой фирмы, выпускающей ароматические смеси для жидких моющих средств и других химических веществ.
Согласно заявлению индийских властей, сироп Coldrif был сильно загрязнен диэтиленгликолем. Устанавливается, как химическое вещество попало в растворитель. У Sresan отозвали лицензию на производство, а ее основатель Г. Ранганатан арестован.