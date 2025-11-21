После приема сиропа от кашля в Индии умерли 24 ребенка

Растворитель, применяемый для производства сиропа от кашля Coldrif, мог быть загрязнен токсичным химическим веществом примерно в то же время, когда он был поставлен производителю – компании Sresan Pharmaceutical Manufacturer, сообщили агентству трое представителей органов здравоохранения и контроля за оборотом лекарственных средств из штата Тамилнад.