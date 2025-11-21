Кравцов: школьная программа не изменится из-за новой системы образования в вузах
Минпросвещения РФ не видит необходимости менять школьную программу из-за перехода на новую систему высшего образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Это очень внимательно с экспертным сообществом и с нами обсуждается», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Кравцов рассказал, что Минпросвещения полностью скоординировано с Минобрнауки по этому вопросу.
12 мая 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования. В период с 2023 по 2026 учебный год эксперимент проводится в шести вузах страны. Переход к новой системе ведущие российские университеты начнут в 2026–2027 учебном году.
Новая система образования предусматривает три уровня подготовки: базовое высшее образование, специализированное и профессиональное – аспирантуру. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Продолжительность обучения на разных уровнях составит: для базового высшего образования – от 4 до 6 лет, для магистратуры – от 1 до 3 лет.