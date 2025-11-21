Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Кравцов: школьная программа не изменится из-за новой системы образования в вузах

Ведомости

Минпросвещения РФ не видит необходимости менять школьную программу из-за перехода на новую систему высшего образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Это очень внимательно с экспертным сообществом и с нами обсуждается», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Кравцов рассказал, что Минпросвещения полностью скоординировано с Минобрнауки по этому вопросу.

12 мая 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования. В период с 2023 по 2026 учебный год эксперимент проводится в шести вузах страны. Переход к новой системе ведущие российские университеты начнут в 2026–2027 учебном году.

Новая система образования предусматривает три уровня подготовки: базовое высшее образование, специализированное и профессиональное – аспирантуру. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Продолжительность обучения на разных уровнях составит: для базового высшего образования – от 4 до 6 лет, для магистратуры – от 1 до 3 лет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь