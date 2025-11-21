Газета
Венгерские археологи вскрыли запечатанный 1700 лет назад саркофаг

Венгерские археологи смогли вскрыть римский саркофаг, который был запечатан примерно 1700 лет назад, сообщило агентство Associated Press.

«Особенность находки в том, что саркофаг был герметично запечатан. Его не тревожили ранее, поэтому он остался неповрежденным», – отметила в разговоре с изданием ведущий археолог раскопок Габриэлла Фенъеш.

Сотрудники Будапештского исторического музея проводили раскопки. В саркофаге они нашли скелет молодой женщины, который почти полностью сохранился. Кроме того, в нем лежала расшитая золотом одежда и другие предметы, в том числе стеклянные сосуды, 140 монет, фигурки из бронзы.

Следующим шагом станет исследование учеными останков женщины. Эта процедура нужна, чтобы установить ее возраст, состояние здоровья и происхождение.