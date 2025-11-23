В Общественной палате раскрыли стратегии выгодного планирования отпуска

Эксперт пояснил ТАСС разницу в расчете заработной платы и отпускных: зарплата начисляется за фактически отработанные дни, тогда как отпускные учитывают все календарные дни, кроме праздничных. Для тех, кто хочет продлить отдых, Машаров советует брать отпуск в январе или мае, когда государственные праздники позволяют сохранить отпускные дни благодаря их исключению из расчетного периода.