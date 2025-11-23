В Общественной палате раскрыли стратегии выгодного планирования отпуска
Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров рекомендовал работникам выбирать для отпуска месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. По его словам, в 2026 г. наиболее выгодными с финансовой точки зрения будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, поскольку расчет отпускных зависит от количества календарных дней в месяце.
Эксперт пояснил ТАСС разницу в расчете заработной платы и отпускных: зарплата начисляется за фактически отработанные дни, тогда как отпускные учитывают все календарные дни, кроме праздничных. Для тех, кто хочет продлить отдых, Машаров советует брать отпуск в январе или мае, когда государственные праздники позволяют сохранить отпускные дни благодаря их исключению из расчетного периода.
Согласно Трудовому кодексу РФ, минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 дней, при этом его можно разделить на части. Отдельные категории работников, включая несовершеннолетних, инвалидов и педагогов, имеют право на удлиненный отпуск, а при ненормированном рабочем дне или вредных условиях труда предоставляются дополнительные дни отдыха.