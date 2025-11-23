«Грамота.ру»: использование отчеств в России постепенно сокращается
Главный редактор портала «Грамота.ру» Ксения Киселева сообщила об уменьшении частоты использования отчеств в повседневном общении россиянами. По мнению филолога, смена поколений может привести к дальнейшему сокращению применения отчеств в большинстве коммуникативных ситуаций, хотя в официальных документах они сохранятся.
Киселева в беседе с «РИА Новости» отметила современную тенденцию к более неформальному и молодежному стилю общения. Традиция обращения по отчеству остается обязательной при общении с врачами и преподавателями, но уже исчезла из многих сфер.
Как пояснила филолог, журналисты давно не используют отчества, а в банках, многофункциональных центрах и рабочих коллективах стало нормой обращение к сотрудникам по имени. Эксперт прогнозирует дальнейшее сокращение числа ситуаций, где требуется использование отчеств.