Скончался художник и поэт Михаил Гробман

Российский художник, поэт и идеолог Второго русского авангарда Михаил Гробман умер в Израиле в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома. Светлая память о нем навсегда останется с нами», – говорится в публикации.

Гробман родился в 1939 г. в Москве. С середины 1950-х гг. писал стихи и учился рисунку в частных студиях Москвы. В 1956–1958 гг. учился в вечерней школе и работал каменщиком на стройке. Первая художественная выставка Гробмана прошла в 1959 г. в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной в Ленинграде. В 1965 г. в Доме художника в Москве выставлялись его работы, посвященные еврейской теме. В 1966 г. был принят в Союз художников СССР. Работал художником в журнале «Знание – сила». Участвовал во многих выставках Второго русского авангарда в России, Европе, США.

В 1971 г. эмигрировал в Израиль. В 1975 г. основал в Иерусалиме художественную группу «Левиафан» и издавал одноименную газету. С 1990 г. также издавал газеты «Бег времени», «Знак времени», «Звенья», с 1993 г. – журнал «Зеркало».

