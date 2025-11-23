Скончался художник и поэт Михаил Гробман

Гробман родился в 1939 г. в Москве. С середины 1950-х гг. писал стихи и учился рисунку в частных студиях Москвы. В 1956–1958 гг. учился в вечерней школе и работал каменщиком на стройке. Первая художественная выставка Гробмана прошла в 1959 г. в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной в Ленинграде. В 1965 г. в Доме художника в Москве выставлялись его работы, посвященные еврейской теме. В 1966 г. был принят в Союз художников СССР. Работал художником в журнале «Знание – сила». Участвовал во многих выставках Второго русского авангарда в России, Европе, США.