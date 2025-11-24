Умерла актриса Валентина Шарыкина – пани Зося из «Кабачка 13 стульев»
Заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.
«Это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну», – говорится в сообщении.
Известность Шарыкиной принесла роль пани Зоси в телепередаче «Кабачок "13 стульев"», где она играла на протяжении 15 лет. В 1976 г. за эту роль актриса была удостоена звания заслуженного деятеля культуры Польши.
Шарыкина посвятила служению Театру Сатиры всю свою карьеру. В 1962 г., сразу после окончания Щукинского училища, ее принял в труппу театра на тот момент его художественный руководитель Валентин Плучек. На счету Шарыкиной – свыше 70 театральных и киноролей. Ее коллеги отметили, что в «Золотой фонд» театра навсегда вошли спектакли «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «У времени в плену» и многие другие постановки с участием актрисы.