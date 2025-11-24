В «Домодедово» ввели ограничения на рейсы
В работу столичного аэропорта «Домодедово» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на столицу.
Ранее ведомство ограничило работу калужского аэропорта «Грабцево». Меры действуют уже около часа.