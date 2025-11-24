«История России» и «Философия» станут обязательными предметами в вузах
«История России», «Философия» и «Основы российской государственности» войдут в социально-гуманитарное ядро высшего образования в новой системе вузов, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Его цитирует агентство «РИА Новости».
Предметы станут обязательными для всех студентов в течение первых двух лет обучения.
Решение замминистра обосновал тем, что предметы сформируют у студентов осознанный патриотизм и критическое мышление. Дисциплины будут преподавать по единой рабочей программе. Оценка знаний также будет проводиться по одним оценочным материалам.
12 мая 2023 г. президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования. В период с 2023 по 2026 учебный год эксперимент проводится в шести вузах страны. Переход к новой системе ведущие российские университеты начнут в 2026–2027 учебном году.
Новая система образования предусматривает три уровня подготовки: базовое высшее образование, специализированное и профессиональное – аспирантуру. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Продолжительность обучения на разных уровнях составит: для базового высшего образования – от 4 до 6 лет, для магистратуры – от 1 до 3 лет.