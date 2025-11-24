На 97-м году жизни умерла народная артистка России Лилия Юдина
Народная артистка России, актриса Малого театра Лилия Юдина умерла 23 ноября в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Малом театре, где она трудилась много лет.
«Малый театр всегда будет гордиться тем, что целых семь десятилетий Лилия Витальевна блистала на наших подмостках», – подчеркнули в театре, выразив соболезнования родным и близким актрисы.
В Малый театр Юдина пришла в 1953 г. – с тех пор вся ее творческая жизнь была связана с этой труппой. За более чем 70 лет она исполнила свыше 50 ролей, среди которых Элиза Дулиттл в «Пигмалионе» Дж. Б. Шоу, Абигайль в «Стакане воды» Э. Скриба, Регина в «Привидениях» Г. Ибсена, Софья и Наталья Дмитриевна в «Горе от ума» А. С. Грибоедова, леди Уиндермиер в «Веере леди Уиндермиер» О. Уайльда, Джульетта в «Путешественнике без багажа» Ж. Ануя, Юлия Филипповна в «Дачниках» М. Горького, Снежная королева в одноименной сказке Е. Шварца.
Помимо театра Юдина активно снималась в кино. Среди наиболее известных работ – роли Панночки в фильме «Майская ночь, или Утопленница» и Лизы Синичкиной в картине «На подмостках сцены». Она также снималась в фильмах «Огни на реке», «Опасные тропы», «Удивительное воскресенье», «Чайковский», «Беглец из «Янтарного», «Ярость» и участвовала в телепрограмме «Кабачок «13 стульев».