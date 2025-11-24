СК предъявил обвинение подростку за нападение с ножом на охранника в Москве
Следственный комитет России по Москве предъявил обвинение в покушении на убийство после нападения 16-летнего подростка с ножом на охранника торгового центра в Москве. Это следует из сообщения ведомства.
Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Подросток в ходе допроса не признал вину.
СК будет ходатайствовать о заключении несовершеннолетнего под стражу.
Инцидент произошел 23 ноября. По версии следствия, подросток в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве напал с ножом на охранника, сделавшему ему замечание. Он напал на мужчину со спины, сделав несколько ударов ножом. Охранника госпитализировали.
При задержании подросток нанес резаные раны рук двум сотрудникам полиции.