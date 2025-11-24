Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК предъявил обвинение подростку за нападение с ножом на охранника в Москве

Ведомости

Следственный комитет России по Москве предъявил обвинение в покушении на убийство после нападения 16-летнего подростка с ножом на охранника торгового центра в Москве. Это следует из сообщения ведомства.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Подросток в ходе допроса не признал вину.

СК будет ходатайствовать о заключении несовершеннолетнего под стражу.

Инцидент произошел 23 ноября. По версии следствия, подросток в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве напал с ножом на охранника, сделавшему ему замечание. Он напал на мужчину со спины, сделав несколько ударов ножом. Охранника госпитализировали.

При задержании подросток нанес резаные раны рук двум сотрудникам полиции.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь