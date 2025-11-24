СК предъявил обвинение подростку за нападение с ножом на охранника в Москве

Инцидент произошел 23 ноября. По версии следствия, подросток в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве напал с ножом на охранника, сделавшему ему замечание. Он напал на мужчину со спины, сделав несколько ударов ножом. Охранника госпитализировали.