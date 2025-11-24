Газета
Французскую актрису Брижит Бардо госпитализировали в Тулоне

Ведомости

91-летнюю актрису Брижит Бардо госпитализировали в больницу «Сен-Жан» в городе Тулон на юге Франции. Об этом сообщает Var-Matin со ссылкой на источник.

По данным газеты, актрису доставили в медучреждение примерно 10 дней назад. Она до сих пор находится там. Причины госпитализации Бардо не уточняются.

Бардо родилась 28 сентября 1934 г. в Париже. Кинокарьеру она начала в 1952 г., мировую известность ей принесла картина «И Бог создал женщину» (реж. Роже Вадим). Кроме того, актриса известна благодаря ролям в фильмах «Истина» (реж. Анри-Жорж Клузо), «Танцуй со мной» (реж. Мишель Баурон), «Презрение» (реж. Жан-Люк Годар) и др.

