Французскую актрису Брижит Бардо госпитализировали в Тулоне

Бардо родилась 28 сентября 1934 г. в Париже. Кинокарьеру она начала в 1952 г., мировую известность ей принесла картина «И Бог создал женщину» (реж. Роже Вадим). Кроме того, актриса известна благодаря ролям в фильмах «Истина» (реж. Анри-Жорж Клузо), «Танцуй со мной» (реж. Мишель Баурон), «Презрение» (реж. Жан-Люк Годар) и др.