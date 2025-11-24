Задержанный в Петербурге латвийский бизнесмен попросил убежища в России

Гордеев не имеет гражданско-правовой связи с Литвой и вел свой бизнес на территории этой страны как негражданин Латвии (лицо, проживающее в республике без гражданства Латвии и другой страны). Он полагает, что его уголовное преследование в Литве является незаконным и направлено на оказание давления с целью принуждения к подписанию экономически невыгодного мирового соглашения, сказала адвокат.