Задержанный в Петербурге латвийский бизнесмен попросил убежища в России
Учредитель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев, разыскиваемый властями Литвы и задержанный в России, обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой о предоставлении убежища. Об сообщила его адвокат Дарья Руденко, пишет ТАСС.
Гордеев не имеет гражданско-правовой связи с Литвой и вел свой бизнес на территории этой страны как негражданин Латвии (лицо, проживающее в республике без гражданства Латвии и другой страны). Он полагает, что его уголовное преследование в Литве является незаконным и направлено на оказание давления с целью принуждения к подписанию экономически невыгодного мирового соглашения, сказала адвокат.
Руденко сообщила, что, по данным защиты, инициатором этого давления является гражданин Швеции, который вступил в сговор с представителями правоохранительных органов Литвы. Адвокат назвала происходящее «рейдерским захватом».
Гордеев был задержан в Санкт-Петербурге по линии Интерпола в октябре. Бизнесмен переехал жить в Россию в 2020 г., планировал получить гражданство РФ.
Overseas Baltic, учредителем которой является Гордеев, находилась в юрисдикции Литвы и сейчас ликвидирована, пишет «Коммерсантъ». Еще одно юрлицо находится на территории Латвии, акции компании арестованы в стране. Предприятие занималось морскими контейнерными перевозками, работало с клиентами из Прибалтики, Белоруссии и России.