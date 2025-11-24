МВД объявило в розыск продюсера «Ласкового мая» Разина
МВД объявило в розыск продюсера Андрея Разина, следует из базы. Основанием для розыска стало уголовное дело о мошенничестве.
Разину предъявлено заочное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), писало «РИА Новости». Максимальное наказание по этой части – до 10 лет колонии.
По информации следствия, Разин использовал поддельный договор с автором песен группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым для получения денег в качестве правообладателя музыкальных произведений.
Семья солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, умершего в 23 июня 2022 г. в возрасте 48 лет, и вдова Сергея Кузнецова заявляли о нарушениях прав на произведения группы «Ласковый май».
В 1986 г. группа была основана в советском музыкальном кружке. Успех к ней пришел в 1988 г. Записи бойз-бэнда случайно услышал продюсер – Андрей Разин, который начал работать с молодым коллективом. Коллектив распался в 1992 г. из-за конфликта музыкантов с продюсером.
Последние годы экс-участники группы и Разин вели судебные разбирательства.