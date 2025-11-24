МВД объявило в розыск продюсера «Ласкового мая» Разина

В 1986 г. группа была основана в советском музыкальном кружке. Успех к ней пришел в 1988 г. Записи бойз-бэнда случайно услышал продюсер – Андрей Разин, который начал работать с молодым коллективом. Коллектив распался в 1992 г. из-за конфликта музыкантов с продюсером.