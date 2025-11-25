Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ задержала подростка по делу о подготовке теракта в храме

Ведомости

ФСБ задержала подростка, подозреваемого в подготовке теракта на территории православного храма в Калининградской области. Ему предъявлено обвинение в покушении на теракт, он арестован. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

Подросток 2008 г. р. был задержан 22 ноября вблизи храма сотрудниками регионального УФСБ. В спецслужбе сообщили, что у парня были обнаружены и изъяты «средства террора», а также мобильный телефон, который, по версии следствия, использовался для переписки с куратором с Украины.

По данным СК РФ, 17-летний молодой человек вступил в переписку с вербовщиком террористической организации при помощи мессенджера. Потом он провел разведку, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и детали преступления. По статье о покушении на теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ) подростку может грозить до 20 лет лишения свободы.

30 сентября ФСБ в Мордовии сообщала о задержании другого подростка по делу о поджогах объектов железнодорожной инфраструктуры. По данным правоохранительных органов, молодой человек 2007 г. р. вышел на контакт с представителем украинской спецслужбы через Telegram и за вознаграждение согласился совершать поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях, привлекая к этому других несовершеннолетних.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте