ФСБ задержала подростка по делу о подготовке теракта в храме
ФСБ задержала подростка, подозреваемого в подготовке теракта на территории православного храма в Калининградской области. Ему предъявлено обвинение в покушении на теракт, он арестован. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.
Подросток 2008 г. р. был задержан 22 ноября вблизи храма сотрудниками регионального УФСБ. В спецслужбе сообщили, что у парня были обнаружены и изъяты «средства террора», а также мобильный телефон, который, по версии следствия, использовался для переписки с куратором с Украины.
По данным СК РФ, 17-летний молодой человек вступил в переписку с вербовщиком террористической организации при помощи мессенджера. Потом он провел разведку, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и детали преступления. По статье о покушении на теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ) подростку может грозить до 20 лет лишения свободы.
30 сентября ФСБ в Мордовии сообщала о задержании другого подростка по делу о поджогах объектов железнодорожной инфраструктуры. По данным правоохранительных органов, молодой человек 2007 г. р. вышел на контакт с представителем украинской спецслужбы через Telegram и за вознаграждение согласился совершать поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях, привлекая к этому других несовершеннолетних.