ФСБ задержала подростка по делу о подготовке теракта в храме

По данным СК РФ, 17-летний молодой человек вступил в переписку с вербовщиком террористической организации при помощи мессенджера. Потом он провел разведку, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и детали преступления. По статье о покушении на теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ) подростку может грозить до 20 лет лишения свободы.