Ущерб от коррупционных преступлений в Москве составляет почти 1 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений в Москве в текущем году составляет почти 1 млрд руб., сообщил прокурор столицы Максим Жук на координационном совещании руководителей правоохранительных органов города.
По его словам, всего в столичные суды направлено 12 исковых заявлений о взыскании ущерба на сумму 992 млн руб. Отдельно прокуратура инициировала изъятие имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы на 468 млн руб. Эта процедура проводится в порядке обращения имущества в доход государства.
Противодействие коррупции остается одним из приоритетов работы надзорного ведомства и требует согласованного подхода всех силовых структур, заявил Жук. На заседании присутствовали заместители прокурора города, прокуроры административных округов, руководство ГСУ СК России по Москве и ГУ МВД, а также профильные управления столичной прокуратуры.
За последние 3,5 года органы прокуратуры изъяли активов на 1,9 трлн руб. по антикоррупционным нарушениям, подсчитали «Ведомости» в сентябре. Крупнейшие изъятые активы оказались из сфер энергетики (1,6 трлн руб.), транспорта (1,4 трлн руб.), пищепрома (1,1 трлн руб.), добычи полезных ископаемых (0,6 трлн руб.). Основаниями для принятия решений чаще всего были антикоррупционные нарушения – 30 дел с активами на 1,9 трлн руб. Всего же государство с 2022 г. вернуло активов на 6 трлн руб.