Ущерб от коррупционных преступлений в Москве составляет почти 1 млрд рублей

За последние 3,5 года органы прокуратуры изъяли активов на 1,9 трлн руб. по антикоррупционным нарушениям, подсчитали «Ведомости» в сентябре. Крупнейшие изъятые активы оказались из сфер энергетики (1,6 трлн руб.), транспорта (1,4 трлн руб.), пищепрома (1,1 трлн руб.), добычи полезных ископаемых (0,6 трлн руб.). Основаниями для принятия решений чаще всего были антикоррупционные нарушения – 30 дел с активами на 1,9 трлн руб. Всего же государство с 2022 г. вернуло активов на 6 трлн руб.