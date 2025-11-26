The Guardian: найдено первое прямое доказательство существования темной материи
Согласно новому исследованию, ученые, возможно, впервые получили прямое доказательство существования темной материи. Астрофизик из Токийского университета профессор Томонори Тотани заявил, что эта работа способна стать решающим прорывом в поисках загадочной субстанции, пишет британская газета The Guardian.
Почти столетие назад была выдвинута гипотеза о том, что невидимая темная материя образует скопления вокруг галактик и формирует космическую паутину. Что представляет собой эта материя и реальна ли она, до сих пор остается предметом споров.
Если выводы исследования подтвердятся, это станет переломным моментом в многолетних поисках неуловимой субстанции, на которую, как предполагается, приходится 27% Вселенной. Профессор Тотани пояснил, что исходящие из центра Млечного Пути гамма-лучи, по-видимому, несут след темной материи.
Одна из теорий предполагает, что темная материя состоит из слабовзаимодействующих массивных частиц (вимпов). При столкновении две такие частицы аннигилируют, высвобождая всплеск гамма-излучения. Тотани проанализировал данные космического телескопа Ферми и обнаружил паттерн гамма-лучей, соответствующий форме гало темной материи в центре нашей галактики.
Впрочем, ученые призывают к осторожности. Чтобы исключить другие астрофизические процессы, способные объяснить этот сигнал, необходимы дальнейшие исследования. Решающим доказательством станет обнаружение аналогичного спектра гамма-лучей в других регионах космоса, например, в карликовых галактиках.