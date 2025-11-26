Ученые создали «зеленые» удобрения для повышения урожайности в Арктике

Экологичные удобрения на основе местных штаммов бактерий позволят существенно снизить логистические расходы на доставку традиционных удобрений в арктические регионы. По оценкам исследователей, такой подход не только повысит рентабельность аграрного сектора на Крайнем Севере, но и будет способствовать созданию устойчивой системы местного продовольственного обеспечения.