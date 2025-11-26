Ученые создали «зеленые» удобрения для повышения урожайности в Арктике
Создание «зеленых удобрений» на основе местных микроорганизмов открывает новые перспективы для развития сельского хозяйства в арктических регионах. Как отмечает заведующий лабораторией ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии Денис Карлов, повысить плодородие почв и продуктивность сельскохозяйственных угодий можно за счет использования природного потенциала азотфиксирующего растительно-микробного симбиоза. Исследование по разработке таких экологичных удобрений было поддержано Российским научным фондом (РНФ), пишут «Ведомости. Наука».
Ученые наблюдают естественные процессы адаптации арктической растительности к изменяющимся условиям. По словам Карлова, некоторые виды диких сородичей кормовых бобовых – вики, чины и клевера – теперь встречаются за пределами своих традиционных ареалов произрастания. Это расширяет сырьевую базу для создания новых биологических препаратов.
Параллельно решается проблема обеспечения свежими продуктами удаленных арктических поселений. Как поясняет грантополучатель РНФ Никита Цветов, доставка недозрелых овощей и фруктов ухудшает их вкусовые качества. Ученый видит перспективу в развитии вертикальных ферм с гидропонными и аэропонными системами, что сократит транспортные издержки.
Экологичные удобрения на основе местных штаммов бактерий позволят существенно снизить логистические расходы на доставку традиционных удобрений в арктические регионы. По оценкам исследователей, такой подход не только повысит рентабельность аграрного сектора на Крайнем Севере, но и будет способствовать созданию устойчивой системы местного продовольственного обеспечения.