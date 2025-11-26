Умер актер Всеволод Шиловский
Советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу его театра-студии.
Как пишет Telegram-канал Shot, Шиловский лечился от тяжелой формы желтухи.
Актер известен благодаря ролям в таких картинах, как «Интердевочка» (реж. Петр Тодоровский), «Жизнь Клима Самгина» (реж. Виктор Титов), «Влюблен по собственному желанию» (реж. Сергей Микаэлян), «Каменская» (реж. Юрий Мороз) и др.
Шиловский родился 3 июня 1938 г. в Москве. В 1961 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1961–1987 гг. совмещал активную съемочную деятельность с работой во МХАТе, а с 1987 г. сосредоточился исключительно на кинематографе. В 2017 г. Шиловский создал свой театр-студию, 3 июня 2023 г. театр обрел постоянную площадку по адресу улица Петровка, 17, стр. 2.