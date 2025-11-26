Умер актер Всеволод Шиловский

Шиловский родился 3 июня 1938 г. в Москве. В 1961 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1961–1987 гг. совмещал активную съемочную деятельность с работой во МХАТе, а с 1987 г. сосредоточился исключительно на кинематографе. В 2017 г. Шиловский создал свой театр-студию, 3 июня 2023 г. театр обрел постоянную площадку по адресу улица Петровка, 17, стр. 2.