Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер актер Всеволод Шиловский

Ведомости

Советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу его театра-студии.

Как пишет Telegram-канал Shot, Шиловский лечился от тяжелой формы желтухи.

Актер известен благодаря ролям в таких картинах, как «Интердевочка» (реж. Петр Тодоровский), «Жизнь Клима Самгина» (реж. Виктор Титов), «Влюблен по собственному желанию» (реж. Сергей Микаэлян), «Каменская» (реж. Юрий Мороз) и др.

Шиловский родился 3 июня 1938 г. в Москве. В 1961 г. окончил Школу-студию МХАТ. В 1961–1987 гг. совмещал активную съемочную деятельность с работой во МХАТе, а с 1987 г. сосредоточился исключительно на кинематографе. В 2017 г. Шиловский создал свой театр-студию, 3 июня 2023 г. театр обрел постоянную площадку по адресу улица Петровка, 17, стр. 2.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте