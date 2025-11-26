Умер разработчик комплексов «Искандер» и «Тополь» Валериан Соболев

Соболев родился в 1938 г. в Сталинграде. Будучи выпускником Сталинградского механического института, начал карьеру на предприятии «Баррикады», где прошел путь от инженера до главного конструктора. Позднее Соболев основал ЦКБ «Титан». Руководил разработкой пусковых комплексов «Тополь», «Пионер» и «Искандер». Помимо конструкторской деятельности, он занимался научной работой, возглавляя кафедру теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.