Умер разработчик комплексов «Искандер» и «Тополь» Валериан Соболев
Конструктор ракетных комплексов Валериан Соболев скончался в Волгограде на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом близкий друг семьи Вячеслав Черепахин сообщил «РИА Новости».
«Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки – это легендарная фигура», – отметил Черепахин.
Соболев родился в 1938 г. в Сталинграде. Будучи выпускником Сталинградского механического института, начал карьеру на предприятии «Баррикады», где прошел путь от инженера до главного конструктора. Позднее Соболев основал ЦКБ «Титан». Руководил разработкой пусковых комплексов «Тополь», «Пионер» и «Искандер». Помимо конструкторской деятельности, он занимался научной работой, возглавляя кафедру теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.