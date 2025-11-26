Департамент имущества Москвы попросил суд изъять недвижимость Батрутдинова
Департамент городского имущества Москвы подал иск в Бабушкинский районный суд, согласно которому требуется изъять имущество комика Тимура Батрутдинова, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Отмечается, что ДГИ подал иск к нескольким ответчикам, в том числе к Батрутдинову. После изъятия имущество должно использоваться для государственных нужд. Оно находится на территории, «в отношении которой принято решение о комплексном развитии».
По данным пресс-службы, 18 декабря дело начнут подготавливать к судебному разбирательству.
В начале сентября «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы сообщало, что с Батрутдинова взыскали коммунальные платежи. Иск, касающийся квартиры артиста на юго-востоке Москвы, был удовлетворен еще 18 августа.