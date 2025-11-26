Соловьева хотели отравить с помощью яда в пицце

В конце апреля 2022 г. ФСБ сообщила о задержании шести человек, которые, по данным спецслужбы, являются членами запрещенной в России неонацистской группы National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»). В ведомстве заявили, что задержанные по заказу СБУ планировали убить Соловьева в Москве, взорвав его автомобиль.