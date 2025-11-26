Соловьева хотели отравить с помощью яда в пицце
В ходе судебного заседания по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева выяснилось, что обвиняемые планировали осуществить убийство с помощью отравленной пиццы. Об этом пишет ТАСС.
Дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд. В ходе заседания была представлена аудиозапись, сделанная в квартире одного из фигурантов дела – Андрея Пронского. На записи Пронский подробно излагает свой план соучастнику Владимиру Белякову и другим фигурантам.
«Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через "Яндекс.Еду", перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу», – говорится в записи.
В конце апреля 2022 г. ФСБ сообщила о задержании шести человек, которые, по данным спецслужбы, являются членами запрещенной в России неонацистской группы National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»). В ведомстве заявили, что задержанные по заказу СБУ планировали убить Соловьева в Москве, взорвав его автомобиль.
В ноябре 2023 г. один из обвиняемых по делу, Василий Стрижаков, был признан невменяемым в момент совершения преступных действий.