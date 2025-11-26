Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Большой театр 2 декабря начнет продавать билеты на «Щелкунчика»

Ведомости

Большой театр начнет продажу билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» со 2 декабря, причем в кассе они реализовываться не будут, сообщается в Telegram-канале ГАБТа.

«2 декабря в 10:00 по московскому времени Большой театр России откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку. В этом году билеты на балет «Щелкунчик» Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра», – отметили представители театра.

Кроме того, как и в 2024 г., часть билетов можно будет приобрести на аукционе. Посетители должны будут заранее подать на него заявку в соответствии с графиком, который указан в публикации. Это смогут сделать и физические, и юридические лица.

В декабре Большой театр проведет 18 спектаклей, во время праздников в январе – 15 показов «Щелкунчика». С 5 декабря можно будет приобрести билет на балет, который состоится 31 декабря.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её