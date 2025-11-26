Большой театр 2 декабря начнет продавать билеты на «Щелкунчика»
Большой театр начнет продажу билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» со 2 декабря, причем в кассе они реализовываться не будут, сообщается в Telegram-канале ГАБТа.
«2 декабря в 10:00 по московскому времени Большой театр России откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку. В этом году билеты на балет «Щелкунчик» Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра», – отметили представители театра.
Кроме того, как и в 2024 г., часть билетов можно будет приобрести на аукционе. Посетители должны будут заранее подать на него заявку в соответствии с графиком, который указан в публикации. Это смогут сделать и физические, и юридические лица.
В декабре Большой театр проведет 18 спектаклей, во время праздников в январе – 15 показов «Щелкунчика». С 5 декабря можно будет приобрести билет на балет, который состоится 31 декабря.