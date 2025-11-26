Тарасова рассказала, что вейп с наркотическим веществом ей подарили
Актрисе Аглае Тарасовой подарили вейп с наркотиками, с которым ее задержали на таможне, и она не знала, что именно в нем находится. Об этом актриса рассказала в зале суда, передают «РИА Новости».
Знакомый предприниматель из Израиля подарил Тарасовой вейп в начале 2022 г. Он разослал их всем друзьям на пробу перед запуском в производство, так как занимается фармакологией.
Тарасова считала, что содержимое состоит из растительных компонентов. При этом актриса предполагала, что в вейпе есть «незначительная доля каннабиса», ведь в Израиле он легализован.
Тарасову задержали в конце августа в аэропорту «Домодедово» при прилете из Израиля. В багаже актрисы был найден картридж для вейпа с гашишным маслом. Вес запрещенного вещества составил 0,38 г. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков), по которой актрисе грозит лишение свободы сроком до семи лет.
26 ноября стало известно, что в рамках судебного разбирательства по делу Тарасовой свидетелями выступят актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.