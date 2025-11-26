Хор Сретенского монастыря устроил перформанс во время рейса Москва – Ереван
Хор Сретенского монастыря устроил перформанс во время рейса из Москвы в Ереван, исполнив на борту самолета музыкальные композиции, сообщил «Ведомостям» представитель хора.
Они спели «Песню о далекой Родине» Микаэла Таривердиева и знаменитую армянскую композицию Ov, Hayots ashkhar Макара Екмаляна.
Хор Сретенского монастыря направлялся в Армению для съемок международного документального многосерийного кинопроекта «Притяжение» при поддержке Института развития интернета. Проект исследует связи России с Арменией, Сербией и другими странами, раскрывая общие культурные и духовные ценности.
«Для участников хора это не гастроли, а глубокое погружение, поиск и музыка, объединяющая людей», – говорится в сообщении.
В каждой серии фильма будет новый герой – известная личность, ищущая новые смыслы. Хор будет живым голосом диалога с культурой своих предков, и в финале пути герой встретится с коллективом для совместного исполнения музыкального произведения.