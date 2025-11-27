Т-банк научит россиян «разводить» мошенников с помощью фрод-рулетки

«Ловушка для мошенников» в реальном времени перехватывает звонки злоумышленников и анонимно перенаправляет их участникам проекта. Проект призван отточить навыки противодействия мошенникам и защитить потенциальных жертв. В основу сервиса легли антифрод-технологии банка и искусственный интеллект. В течение года сервис проходил закрытое тестирование, в котором приняли участие более 2000 человек, включая пранкеров Вована и Лексуса. Пользователи приняли свыше 3 млн звонков, удержав мошенников на линии в общей сложности 44 000 часов. Благодаря их активности, по данным Т-банка, удалось предотвратить хищения на сумму более 490 млн руб.