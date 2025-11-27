Газета
Т-банк научит россиян «разводить» мошенников с помощью фрод-рулетки

Т-банк откроет доступ к фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». Пользователи смогут заказать реальный мошеннический звонок, чтобы помочь в борьбе с преступниками. Ранее сервис был доступен лишь ограниченному кругу по предварительным заявкам, сообщили «Ведомостям» представители компании.

«Ловушка для мошенников» в реальном времени перехватывает звонки злоумышленников и анонимно перенаправляет их участникам проекта. Проект призван отточить навыки противодействия мошенникам и защитить потенциальных жертв. В основу сервиса легли антифрод-технологии банка и искусственный интеллект. В течение года сервис проходил закрытое тестирование, в котором приняли участие более 2000 человек, включая пранкеров Вована и Лексуса. Пользователи приняли свыше 3 млн звонков, удержав мошенников на линии в общей сложности 44 000 часов. Благодаря их активности, по данным Т-банка, удалось предотвратить хищения на сумму более 490 млн руб.

С 27 ноября любой желающий может заказать звонок реального мошенника через сайт проекта. Каждый звонок начинается с предупреждающего сообщения, а задача участника – как можно дольше удерживать злоумышленника на линии, не раскрывая факт своего участия в проекте. Для обеспечения равномерной нагрузки установлено ограничение – три звонка на одного пользователя в сутки.

Перед началом использования сервиса участникам рекомендуется пройти специальный психологический курс, разработанный совместно с экспертами Т-банка. Он помогает научиться распознавать манипуляции и сохранять спокойствие при общении с мошенниками. На сайте проекта также будет доступен счетчик, отображающий активность участников и примерную сумму предотвращенного ущерба.

