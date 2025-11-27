Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги («Грабцево»). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Сообщение о введении меры было опубликовано в 07:39 мск. По словам Кореняко, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Поздним вечером 26 ноября и ночью 27 ноября Кореняко сообщал об ограничениях в аэропортах Тамбова («Донское»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»). На момент публикации материала мера продолжает действовать в Тамбове.