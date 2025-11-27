Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи
Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. Это временная мера, сообщил представитель агентства Артем Кореняко.
Сообщение о введении ограничений Кореняко опубликовал в 8:05 мск. Мера потребовалась, чтобы обеспечить безопасность полетов, уточнил он.
В 07:39 мск представитель Росавиации проинформировал о временных ограничениях в аэропорту Калуги («Грабцево»). Поздним вечером 26 ноября и ночью 27 ноября Кореняко сообщал о введении аналогичной меры в аэропортах Тамбова («Донское»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»). На момент публикации материала мера продолжает действовать в Тамбове.