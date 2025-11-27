Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи

Ведомости

Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. Это временная мера, сообщил представитель агентства Артем Кореняко.

Сообщение о введении ограничений Кореняко опубликовал в 8:05 мск. Мера потребовалась, чтобы обеспечить безопасность полетов, уточнил он.

В 07:39 мск представитель Росавиации проинформировал о временных ограничениях в аэропорту Калуги («Грабцево»). Поздним вечером 26 ноября и ночью 27 ноября Кореняко сообщал о введении аналогичной меры в аэропортах Тамбова («Донское»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»). На момент публикации материала мера продолжает действовать в Тамбове.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь