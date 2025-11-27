Во ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году в полицию бросали камни

Беспорядки в международном аэропорту «Махачкала» прошли 29 октября 2023 г. Причиной стало прибытие самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля. Толпа причинила имуществу аэропорта ущерб на сумму более 24 млн руб., а также оказала вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. В декабре 2024 г. Новокубанский районный суд приговорил шестерых участников беспорядков к семи и восьми годам лишения свободы. Их признали виновными в преступлениях по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в беспорядках, сопровождавшихся насилием).