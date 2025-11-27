Газета
Общество

Во ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году в полицию бросали камни

Ведомости

Участники массовых беспорядков 2023 г. в аэропорту Махачкалы кидали камни в полицейских, били их, пытались вырывать щиты и дубинки. Такие показания дал заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслан Мустафаев, передает «РИА Новости».

«В сотрудников полиции периодически летел град камней и других тяжелых предметов, фрагменты тротуарной плитки, какие-то ящики, комья земли и тому подобное», – зачитал прокурор показания свидетеля. По его словам, правоохранителей также пытались повалить на землю и сорвать с них каски.

Мустафаев подчеркнул, что помимо агрессивных действий участники беспорядков использовали выкрики, а также размахивали флагами Палестины. Он отметил, что иногда ему казалось, будто толпой «кто-то руководил и перенаправлял ее действия».

Беспорядки в международном аэропорту «Махачкала» прошли 29 октября 2023 г. Причиной стало прибытие самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля. Толпа причинила имуществу аэропорта ущерб на сумму более 24 млн руб., а также оказала вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. В декабре 2024 г. Новокубанский районный суд приговорил шестерых участников беспорядков к семи и восьми годам лишения свободы. Их признали виновными в преступлениях по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в беспорядках, сопровождавшихся насилием).

