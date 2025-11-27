Фигурантам дела о хищении активов Минобороны назначили до 22 лет колонии

Расследование установило, что с 2006 по 2021 гг. Карамзин и его пособники системно похищали недвижимость Минобороны через фиктивные сделки и нелегальные схемы. Первый эпизод касался хищения 55 объектов недвижимости на 283,6 млн рублей, однако суд прекратил это дело за истечением сроков давности. Второй эпизод связан с мошенничеством в отношении семьи Душутиных, у которых были незаконно переоформлены семь коммерческих фирм с активами стоимостью более 740 млн руб.