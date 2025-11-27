Фигурантам дела о хищении активов Минобороны назначили до 22 лет колонии
Хамовнический суд Москвы вынес обвинительный приговор семи фигурантам дела о хищении активов Минобороны и имущества семьи экс-гендиректора ВСУМ Алексея Душутина на сумму свыше 1 млрд руб. Организатор преступного сообщества Кантемир Карамзин приговорен к 21 году колонии строгого режима, а с учетом предыдущего приговора ему назначено 22 года лишения свободы. Его сообщники получили сроки от 8 до 20 лет заключения и штрафы.
Расследование установило, что с 2006 по 2021 гг. Карамзин и его пособники системно похищали недвижимость Минобороны через фиктивные сделки и нелегальные схемы. Первый эпизод касался хищения 55 объектов недвижимости на 283,6 млн рублей, однако суд прекратил это дело за истечением сроков давности. Второй эпизод связан с мошенничеством в отношении семьи Душутиных, у которых были незаконно переоформлены семь коммерческих фирм с активами стоимостью более 740 млн руб.
Прокурор Татьяна Паршинцева отметила, что вина подсудимых подтверждается финансовыми отчетами, перепиской и аудиозаписями, а также показаниями юриста ВСУМ Валерия Кулиша, который погиб во время следствия. Защита пыталась оспорить доказательства и ходатайствовала о дополнительных экспертизах, но суд отклонил эти требования, расценив их как попытку затянуть процесс.