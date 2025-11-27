Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Фигурантам дела о хищении активов Минобороны назначили до 22 лет колонии

Ведомости

Хамовнический суд Москвы вынес обвинительный приговор семи фигурантам дела о хищении активов Минобороны и имущества семьи экс-гендиректора ВСУМ Алексея Душутина на сумму свыше 1 млрд руб. Организатор преступного сообщества Кантемир Карамзин приговорен к 21 году колонии строгого режима, а с учетом предыдущего приговора ему назначено 22 года лишения свободы. Его сообщники получили сроки от 8 до 20 лет заключения и штрафы.

Расследование установило, что с 2006 по 2021 гг. Карамзин и его пособники системно похищали недвижимость Минобороны через фиктивные сделки и нелегальные схемы. Первый эпизод касался хищения 55 объектов недвижимости на 283,6 млн рублей, однако суд прекратил это дело за истечением сроков давности. Второй эпизод связан с мошенничеством в отношении семьи Душутиных, у которых были незаконно переоформлены семь коммерческих фирм с активами стоимостью более 740 млн руб.

Прокурор Татьяна Паршинцева отметила, что вина подсудимых подтверждается финансовыми отчетами, перепиской и аудиозаписями, а также показаниями юриста ВСУМ Валерия Кулиша, который погиб во время следствия. Защита пыталась оспорить доказательства и ходатайствовала о дополнительных экспертизах, но суд отклонил эти требования, расценив их как попытку затянуть процесс.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь