Суд признал банкротом российское юрлицо польского концерна Orlen

В 2024 г. «Газпром» подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием взыскать с оператора польского участка газопровода Ямал – Европа Europol Gaz и Orlen более $935 млн. Рассмотрение дела неоднократно откладывалось – следующее заседание должно пройти 17 декабря 2025 г.