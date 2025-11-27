Суд признал банкротом российское юрлицо польского концерна Orlen
Арбитражный суд Москвы признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении АО «Польский нефтяной концерн Орлен» сроком на шесть месяцев – до 22 мая 2026 г. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Согласно документам, у Orlen в России имеется недвижимое имущество, включая квартиру, машино-место и нежилое помещение на улице Вавилова в Москве.
С заявлением о банкротстве «Польского нефтяного концерна Орлен» в суд обратилось ЗАО «Предприятие Механизация», зарегистрированное в Ямало-Ненецком автономном округе. Сумма долга составила около 5,5 млн руб., ее включили в реестр требований кредиторов. Конкурсным управляющим назначен член ассоциации арбитражных управляющих «Сириус» Евгений Цай.
В 2024 г. «Газпром» подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием взыскать с оператора польского участка газопровода Ямал – Европа Europol Gaz и Orlen более $935 млн. Рассмотрение дела неоднократно откладывалось – следующее заседание должно пройти 17 декабря 2025 г.
В августе того же года от Генпрокуратуры РФ поступило заявление о принятии обеспечительных мер в отношении «Польского нефтяного концерна Орлен» в виде наложения ареста на объекты недвижимости, принадлежащие компании.
Кроме того, надзорное ведомство запретило Федеральной службе государственной регистрации и ее территориальным органам осуществлять любые регистрационные действия по внесению изменений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов, принадлежащих компании.