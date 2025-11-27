Газета
Экс-глава Краснодарского краевого суда Чернов не пришел на заседание ВККС

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов не пришел в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) на заседание о прекращении его отставки. Об этом сообщает ТАСС.

Как прозвучало в материалах, представленных коллегии, Чернов не отвечает на телефонные звонки и телеграммы, и установить с ним связь не удалось.

Как писали «Ведомости Юг», в октябре 2024 г. стало известно о том, что Кропоткинский суд арестовал принадлежащее Чернову движимое и недвижимое имущество, включая счета в банках.

В мае 2025 г. Генпрокуратура подала новый иск к экс-главе Краснодарского краевого суда. Надзорное ведомство требует обращения в доход государства имущества, предположительно принадлежащего экс-судье, но оформленного на третьих лиц.

Чернову вменяют использование судейских полномочий для капитализации активов, а также принятие решений в пользу аффилированных структур. В прокуратуре считают, что этими действиями экс-председатель крайсуда смог незаконно обогатиться на 7 млрд руб. Фигурантами дела являются еще несколько лиц.

