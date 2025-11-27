Экс-глава Краснодарского краевого суда Чернов не пришел на заседание ВККС

Чернову вменяют использование судейских полномочий для капитализации активов, а также принятие решений в пользу аффилированных структур. В прокуратуре считают, что этими действиями экс-председатель крайсуда смог незаконно обогатиться на 7 млрд руб. Фигурантами дела являются еще несколько лиц.