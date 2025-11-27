Путин встретится с участниками V Конгресса молодых ученых

Основная тема Конгресса: «Энергия науки: от знаний к созданию будущего». Пленарное заседание также будет посвящено этой теме. В программе предусмотрены четыре тематических направления, охватывающие научное развитие ключевых отраслей, реализацию инициатив Десятилетия науки и технологий, развитие научной инфраструктуры и кадрового потенциала, а также международное научное сотрудничество.