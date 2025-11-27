Газета
Путин встретится с участниками V Конгресса молодых ученых

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября проведет встречу с участниками V Конгресса молодых ученых. На встрече будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием научной инфраструктуры и подготовкой кадров, а также с улучшением мер поддержки молодых ученых. Об этом сообщает Кремль.

V Конгресс молодых ученых открылся в Научно-технологическом университете «Сириус» 26 ноября. Программа мероприятия включает более 200 различных событий: деловые сессии, дискуссии, культурные и спортивные мероприятия, а также инновационные форматы, такие как научные дебаты, открытые лекции ведущих ученых и диалоги молодых исследователей с представителями власти и бизнеса.

Основная тема Конгресса: «Энергия науки: от знаний к созданию будущего». Пленарное заседание также будет посвящено этой теме. В программе предусмотрены четыре тематических направления, охватывающие научное развитие ключевых отраслей, реализацию инициатив Десятилетия науки и технологий, развитие научной инфраструктуры и кадрового потенциала, а также международное научное сотрудничество.

