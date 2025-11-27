МВД объявило в розыск главу подмосковного рехаба, где истязали подростков

До этого в подмосковном главке СК РФ сообщали о расследовании уголовного дела по факту работы незаконного центра для несовершеннолетних в Дедовске. Следствие установило, что с августа по ноябрь в нем незаконно удерживали 24 подростков, проходивших «лечение» от различных зависимостей. С их законными представителями заключались договоры об оказании психологической помощи, однако фактически пациентов избивали.