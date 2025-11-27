Газета
МВД объявило в розыск главу подмосковного рехаба, где истязали подростков

Ведомости

МВД объявило в розыск основательницу реабилитационного центра в Подмосковье Анну Хоботову, где, по данным следствия, истязали и незаконно удерживали подростков. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

В карточке указано: «Основание для розыска: разыскивается по статье УК». Конкретная статья не уточняется.

До этого в подмосковном главке СК РФ сообщали о расследовании уголовного дела по факту работы незаконного центра для несовершеннолетних в Дедовске. Следствие установило, что с августа по ноябрь в нем незаконно удерживали 24 подростков, проходивших «лечение» от различных зависимостей. С их законными представителями заключались договоры об оказании психологической помощи, однако фактически пациентов избивали.

23 ноября в реанимацию был доставлен 16-летнии подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания на руках и ногах.

Обвинение уже предъявлено администратору центра, а также 18-летней постоялице, участвовавшей в избиении и истязании несовершеннолетних. Оба фигуранта арестованы. Следствие сообщало, что розыск организаторов центра продолжается.

